Entrano oggi, a far parte dei Gruppi Sportivi delle Fiamme Gialle, 25 giovani atleti, vincitori della particolare procedura di selezione ottenuta grazie ai risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale nelle rispettive discipline. Tra loro spiccano i nomi di Larissa Iapichino (salto in lungo), medaglia d’oro ai Campionati Europei under 20 del 2019 e campionessa italiana assoluta 2020 (detiene anche la seconda miglior prestazione italiana di sempre con

6,80, a soli 2 cm dalla mamma Fiona May); Chiara Pellacani (tuffi), medaglia d’oro nel sincro dalla piattaforma ai Campionati Europei 2019; Alfonso Maria Scalzone (canottaggio), medaglia d’oro ai Campionati Europei 2019 e medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2019 nel “quattro di coppia” pesi leggeri; Benedetta Fusetti (scherma), medaglia di bronzo nella sciabola ai Campionati Mondiali cadetti e giovani 2019; Alessandro Bonamoneta (canottaggio), medaglia d’argento nel “due senza” ai Campionati Mondiali Junior 2019; Jessica Malsiner, Elia Barp e Stefano Radovan medaglia di bronzo nella staffetta nordica mista alle Olimpiadi Giovanili 2020 e, infine, Linda Zingerle (biathlon), che ha vinto, tra l’altro, tre medaglie ai Campionati Mondiali Giovani 2020: oro nella 6 km sprint, argento nella staffetta 3×6 km e bronzo nella 7,5 km inseguimento.

