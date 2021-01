ROMA – Cosimo Sibilia , numero 1 della Lega Dilettanti, scende in campo per la presidenza della Figc. Il parlamentare di Forza Italia ha infatti presentato ufficialmente la sua candidatura. Già vicepresidente della Federcalcio, il prossimo 22 febbraio (giorno delle elezioni) sfiderà il presidente uscente Gabriele Gravina , che ha già ufficializzato la sua candidatura nei giorni scorsi con un programma di 123 pagine .

Sibilia sfida Gravina

Gravina è tornato in corsa Serie A, B e C. Dal suo canto Sibilia, che è entrato in scena nell'ultimo giorno a disposizione per consegnare la propria candidatura, può godere sull'appoggio delle società della sua attuale Lega di riferimento, quella dei Dilettanti.