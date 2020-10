LeBron James non ha amici quando li affronta da avversari. Neanche il suo ex coach, Erik Spoelstra, il genietto gesuita di origine filippina che ha riportato Miami in finale dopo sei anni. Alla vigilia LeBron ne aveva tessuto le lodi, ricordando come “Spo non avesse ottenuto il rispetto che meritava, perché quando gli Heat vinsero due anelli, tutti pensavano che il merito fosse solo dei Super Three”, Chris Bosh, Dwyane Wade e Lebron. Poi, quando è cominciata la partita, The King ha fatto di tutto per dare ragione agli ignavi, per i quali la Miami invincibile poteva allenarla anche un bambino.

I Los Angeles Lakers hanno vinto gara 1 delle finali spazzando via il basket razionale di Spoelstra più di quanto non dica il risultato e consenta una vecchia amicizia. Più dei 18 punti di distacco finale (116-98), dominando ai rimbalzi (54-36), facendo meglio degli avversari in tutte le percentuali: nel tiro da 2, da 3, ai liberi. Anthony Davis (34 punti), una delle chiavi della partita, ha demolito l’avversario diretto, Bam Adebayo (8 punti), uscito per infortunio, così come Goran Dragic, a rischio serie. Jae Crowder è un altro ascrivibile alla voce “stasera non ho amici”. Ex compagno di LeBron a Cleveland, l’ala piccola (1,98) aveva provato all’inizio, in un contrasto, a mettere fuori gioco LeBron, trascinandolo a terra, e bloccandogli la spalla come un wrestler, alla maniera di Sergio Ramos con Momo Salah nella finale di Champions League tra Real e Liverpool. LeBron ha urlato di dolore, ma la sua clavicola, rispetto a quella di Salah, è rimasta intatta. Da quel momento The King ha fatto scontare a tutti la sua onnipotenza, dando un saggio della sua grandezza sotto gli occhi del parterre virtuale di spettatori, presenti in collegamento video, dall’ex presidente Barack Obama a Shaquille O’Neal, da Kareem Abdul Jabbar a Dirk Nowitzki e Paul Gasol, che indossava la maglietta numero 8 di Kobe Bryant. Tutti lì a celebrare la longevità di LeBron, 35 anni e decima finale, mentre James Harden, Chris Paul, Joel Embiid e Zion Williamson si dovevano accontentare di comparire negli spot della tv americana, per promuovere videogiochi, assicurazioni e bevande energetiche.

In tre di Miami provano a fermare LeBron James

Eppure i primi sei minuti avevano sorpreso tutti. Spoelstra si era chiesto nelle ultime quarantotto ore come sarebbe stato possibile fermare il suo grande amico. Aveva trovato la soluzione: velocità in attacco con conclusioni sotto i quindici secondi, per evitare ai Lakers di sistemarsi sotto canestro, e poi collassare in area, in difesa, ogni volta LeBron accennava una penetrazione. All’inizio ha pagato. Gli Heat sembravano indemoniati, guidati dai canestri di Crowder, Butler e Adebayo: 25-12 per Miami. Lì, si sono esaurite le alchimie di Spoelstra. I Lakers hanno preso il sopravvento: LeBron ha continuato ad attirare su di sé gli avversari e a servire i tiratori dall’arco, Green, Caldwell, Davis, Morris, che, totalmente liberi, hanno messo dentro, nei primi due quarti, il 65 per cento dei tentativi da tre. Ogni quarto ha registrato un parziale devastante. Nel primo, il 19-3 che ha portato i Lakers dal 12-25 al 31-28. Poi il 13-1 del secondo quarto e il 13-0 del terzo, chiuso 93-67. L’ultima frazione non ha avuto pathos, se escludiamo l’ingresso di JR Smith che, probabilmente, anche stavolta non conosceva il risultato.

LeBron si è riposato in panchina dopo aver chiuso con 25 punti in 36 minuti, 13 rimbalzi, 9 assist. Il 99 per cento dei giocatori dà il meglio nella stagione regolare, lui ai playoff: 1° per triple doppie nella storia Nba, 2° per punti totali, tiri da tre realizzati, palle rubate, 3° per assist. Avrà tempo per migliorare anche queste classifiche. Jimmy Butler (23 punti) ha seguito gli ultimi minuti in panchina, scuotendo la testa. Spoelstra è rimasto impietrito, in piedi a bordocampo, a tormentarsi il mento con l’indice. Al suono della sirena, le due squadre hanno lasciato il campo senza neanche salutarsi, in modalità primo atto della battaglia nella terra di Disneyland. Gli sguardi di Spo e LeBron non si sono neanche sfiorati. Ma non sarà per molto. Venerdì sera è già gara2.

