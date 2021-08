Non si capisce cosa sia peggio: se far finta di correre un GP o se concluderlo mettendo in scena le interviste ai primi tre classificati (gli stessi delle qualifiche…) e relativo podio – faccenda surreale – come se la gara ci fosse stata davvero. Almeno questo, beffa nella beffa, si poteva evitare. La F.1 ieri a Spa ha offerto un pessimo spettacolo, mancando di rispetto alla storia di uno sport fatto di coraggio e generosità,