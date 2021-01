FIRENZE – Dopo due stagioni complicate con il Napoli, Kevin Malcuit passa ufficialmente alla Fiorentina con la formula del prestito secco. Il terzino di origini marocchine, naturalizzato francese, è arrivato in Italia nel 2018 dal Lilla e in due stagioni con gli azzurri ha totalizzato appena 35 presenze, senza trovare mai la via della rete. Per lui inizia una nuova avventura con la Fiorentina, dove ritroverà l’ex compagno

Sono contento di essere qui alla Fiorentina. Mi piace poter giocare ancora con Callejon con cui ho giocato al Napoli. Conoscevo anche Eysseric e Kouamé. Un abbraccio a tutti e forza viola

Callejon. Malcuit, che ha effettuato le visite mediche mercoledì , ha già rilasciato le sue prime parole da nuovo calciatore della Fiorentina:“.