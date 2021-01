Il primo tempo: si sblocca Bonaventura, raddoppia Vlahovic

A differenza del 6-0 incassato a Napoli, Prandelli sceglie Bonaventura come mezzala di qualità a centrocampo, rinunciando in partenza a Callejon. E Jack lo ripaga dopo 20′ con il primo gol stagionale, e che gol: stop di petto e meraviglioso collo destro al volo che sorprende Cordaz. La Fiorentina quando è in serata riesce ad esprimere il suo calcio, soprattutto quando i suoi leader tecnici girano tutto è più facile. Al 32′ da un’invenzione di Castrovilli nasce l’azione del raddoppio, chiusa dal perfetto assist di Ribery per Vlahovic a centro area, bravo a colpire di prima col piatto.

Il secondo tempo: Simy accorcia ma non basta, festeggia Prandelli

La Viola ha in mano la gara, non solo dal punto di vista del punteggio ma anche del dominio del gioco. In contropiede si aprono gli spazi, riempiti dagli scatti di Vlahovic, Bonaventura e Castrovilli, i più attivi. Al Crotone però basta un pallone per rifarsi sotto e accorciare le distanze: al 66′ la pennellata di Pereira sul secondo palo trova la testa di Simy, impeccabile nel spingere in porta l’1-2. È tempo di cambi, Stroppa dopo Benali per Vulic inserisce anche Siligardi per Zanellato. Prandelli invece manda dentro Quarta, Kouamé, Pulgar e Borja Valero per Igor, Vlahovic, Castrovilli e Ribery. Il match resta in equilibrio, il Crotone va all’arrembaggio e la Fiorentina risponde in contropiede. Nel recupero per centimetri Pulgar non trova il colpo del ko. Poco male, il 2-1 regge e Prandelli festeggia i tre punti.