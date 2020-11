ROMA – La Fiorentina di Iachini si arrende a una Roma brillante nella sfida dell’Olimpico. Ecco le parole del tecnico gigliato a Sky Sport: “Abbiamo creato delle occasioni importanti , purtroppo abbiamo commesso uno sbaglio e la Roma è andata sopra. Abbiamo avuto paura e questo non va bene. Nella ripresa siamo tornati in campo col piglio giusto, creando anche dei presupposti per far gol, poi è arrivato il 2-0, evitabile . Adesso paghiamo pegno. Ci sta mancando Pezzella , nostro capitano e guida, eravamo la miglior difesa del campionato e senza di lui stiamo avendo difficoltà. I miei giocatori comunque stanno Advertisements .

Iachini commenta poi la coppia d’attacco Callejon-Ribery: “All’inizio hanno creato problemi alla Roma. Callejon è arrivato in leggero ritardo su qualche palla, sennò poteva segnare. Volevamo partire con due giocatori veloci che potessero mettere i giallorossi in difficoltà, sperando di sfruttare pure gli inserimenti dei centrocampisti. Se riproporrò in futuro questa coppia in avanti? Oggi era un match particolare, nella mia idea volevo forzarla nella seconda metà. Il gol di Spinazzola ha cambiato il corso degli eventi: volevamo condizionare gli avversari con due giocatori rapidi per provare ad attaccare la partita nel finale in caso di parità, ma gol all’inizio ha rovinato lo studio della gara”.

ROMA-FIORENTINA 2-0: NUMERI E STATISTICHE