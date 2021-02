FIRENZE – “A Firenze sto bene, anche la mia famiglia sta bene. Per me questo è importante: sono felice se loro stanno bene. Vado in centro ogni tanto ma la testa è soprattutto al campo. Soprannome? In Costa d’Avorio mi chiamavano Micoud per un pappagallo che avevo. In Italia mi chiamano anche gazzella. Il mio gol più bello? Il primo in Serie A. Chi mi ispira? Drogba“. L’attaccante della Fiorentina

Christian Kouame ha risposto alle domande dei tifosi sul canale ufficiale viola: “La prima volta in Italia sono arrivato a Sesto, in provincia di Firenze. Ho girato l’Italia e giocare qui è una cosa meravigliosa. Quando vedevo i giocatori in tv io avevo sempre il desiderio di arrivare a giocare come loro, poi mi è capitato. Quando è arrivato il presidente delnon ci credevo. Gli ho detto di sì ma tornato a casa dissi a mio padre che non ci credevo. Ho realizzato quando ho fatto i documenti”.