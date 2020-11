FIRENZE – Il Prandelli 2.0 prenderà spunto dal primo Cesare che così bene aveva fatto dal 2005 al 2010 sulla panchina viola. In principio con lui a Firenze, fu 4-2-3-1 per poi passare al 4-3-3 con due sistemi di gioco in entrambi i casi efficaci e funzionali. E anche questa volta ripartirà da lì per sfruttare al massimo i giocatori a disposizione. Con l’intelligenza di sapere che questa

volta non c’è un Lucacome terminale offensivo che la metteva sempre dentro, ma anche con la convinzione che pure questa volta ci siano un grande materiale umano e piedi buoni. Basta “riaccendere il motore” come ha detto martedì scorso l’allenatore durante la sua presentazione. Dovrà sfruttare al massimo le caratteristiche di, il centravanti di ruolo, la prima scelta su cui Prandelli punterà, sperando nella sua continuità. In alternativache in questi giorni, senza il serbo che è in Nazionale, cercherà di convincere il nuovo allenatore a dargli fiducia.