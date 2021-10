In Europa solo un altro attaccante nel mese di settembre ha segnato come Victor Osimhen: Karim Benzema. 4 reti in campionato e 3 in Europa League, una ogni 69 minuti. I numeri snocciolati da La Nazione che dà spazio ad un confronto fra bomber, con Dusan Vlahovic. Viaggia a ritmi alti anche il bomber serbo: 4 gol messi a segno in campionato (3 su rigore), oltre alla doppietta realizzata in Coppa Italia contro il Cosenza. Una media goal, uno ogni 103′, che si alza in confronto al bomber partenopeo. Nei maggiori campionati europei c’è solo un altro centravanti classe 2000 che viaggia a questi ritmi: Erling Haaland.