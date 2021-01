TORINO – “Se il Torino ci ha chiesto Pulgar? No, non ce lo hanno mai chiestoAlterniamo prestazioni buone ad altre peggiori”. Lo ha dichiarato il ds della Fiorentina Daniele Pradè a Sky prima della gara con il Torino: “ Veniamo da una vittoria e prima da una brutta sconfitta a Napoli. Oggi è una gara decisiva contro una squadra forte che non merita la classifica che ha. In uscita? Advertisements . Kokorin? L’idea nasca da questa estate. Ha grandi qualità tecniche, adesso deve adattarsi a una nuova realtà. E’ la sua chance, deve giocarcela al 100%. Futuro di Ribery? E’ il nostro simbolo. Quello che vorrà fare in futuro ce lo dirà, ma ora non è il momento opportuno, ne parleremo in momenti più sereni. E’ un leader, ha valori importanti e deve darci di più sotto tutti i punti di vista. Con lui crescono i giovani crescono: trasmette valori important. Kouame? Vogliamo puntare su di lui, arriva da un infortunio importante Adesso sta bene, può dare il contributo”.

Fonte tuttosport.com

