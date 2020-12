FIRENZE – ”Domani contro una delle squadre più forti del campionato dovremo avere una sana paura, ma anche la consapevolezza che ci saranno momenti in cui potremo farle male. Non dobbiamo quindi partire per Bergamo con il pensiero di essere una vittima sacrificale”. E’ quanto ha detto Cesare Prandelli presentando la sfida di domani contro l’Atalanta.