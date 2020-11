FIRENZE – “Le emozioni che ho provato non importano, devo capire delle cose. C’è molto da lavorare, sono molto deluso. Alla prima difficoltà la squadra diventa chiusa e interpreta la partita singolarmente”. Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così a Sky dopo il ko con il Benevento: “Le emozioni sono state forti ma c’è tanto lavoro da fare. Poca fame? Non credo, per molti giocatori le attese sono alte. Advertisements Bonaventura? Aveva dato disponibilità ma nel riscaldamento abbiamo dovuto cambiare. Borja non ha i 90 minuti, non gioca una partita da agosto. Ribery? Ha avuto un risentimento al flessore. Si aggiungono difficoltà alle difficoltà, è un riferimento per tutti e la sua assenza è un’aggravante” .

