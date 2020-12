FIRENZE – Sorretta dalla rete di Vlahovic, la Fiorentina strappa un punto al Sassuolo e vede uno spiraglio di luce nella propria crisi. Ecco il commento post partita del tecnico viola Cesare Prandelli: “Sono felice per Dusan perché è un ragazzo giovane che sta provando a dimostrare il suo valore: credo molto in Dusan. Oggi abbiamo avuto una grande reazione, questo vuol dire che abbiamo qualcosa dentro e Advertisements Sulla difesa a tre: “In testa la squadra aveva le sue conoscenze, non volevo dare alcun alibi: la difesa a tre o quattro è un falso problema ma la prestazione è stata buona. Ho avuto le risposte di carattere che volevo”.