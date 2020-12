FIRENZE – Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha analizzato in conferenza stampa l’impegno di domani col Verona: “Dobbiamo dare continuità alla partita col Sassuolo, dove abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra temibile, mi sono piaciuti spirito e atteggiamento. C’era un bel clima, era quello di una squadra che non voleva perdere. Dobbiamo assolutamente continuare così“. Il tecnico ha optato per un cambio di modulo: “Con 4 difensori c’erano Advertisements togliere tutti gli alibi alla squadra. Sono sempre convinto che la fase difensiva vada fatta al meglio. Io non mi vergogno a difendere un risultato. Spesso cercando il bel gioco tante squadre si sono trovate invischiate nella lotta per non retrocedere. L’energia vista l’altra sera la voglio rivedere domani” . Prandelli si sofferma poi su Vlahovic: “E’ un ragazzo di 20 anni e se si assume la responsabilità di battere un rigore vuol dire che ha gli attributi: sono felice per lui perché vuole migliorare e sa che può farlo. Non posso rimproverare nulla a Cutrone e Kouame, ma penso che Dusan abbia le giuste caratteristiche per interpretare il ruolo di centravanti come voglio ora”. E’ il turno poi di Callejon: “E’ un professionista molto serio, è importante per noi come calciatore e come uomo. Sta recuperando bene la condizione. Il problema non è mai il ruolo, anche se non lo vedo mai come quinto a centrocampo”.