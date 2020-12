FIRENZE – Buone notizie per Cesare Prandelli e per tutta la Fiorentina: come certificato dalla nota ufficiale apparsa sul sito viola, l’allenatore è risultato negativo al test molecolare. “ACF comunica che nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdi Cesare Prandelli è stato sottoposto a test molecolare per la ricerca del Covid-19. I test effettuati hanno evidenziato in tutti e tre i casi risultato negativo, differentemente da quanto rilevato nella serata di Advertisements interrotto l’isolamento preventivo di Cesare Prandelli e conseguentemente interrotto il periodo di quarantena per l’intero gruppo squadra. Il mister, dunque, potrà tornare a svolgere le sue attività a partire dalla seduta di allenamento di domani mattina. Il gruppo squadra, totalmente negativo, potrà proseguire il programma tecnico in accordo con le vigenti regole del protocollo attualmente in atto” .