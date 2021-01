ROMA – Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina, spiega in conferenza stampa le dinamiche del ko contro la Lazio: “Oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni in trasferta. Abbiamo subito due gol evitabili, ma non abbiamo mai abbassato l’intensità, cercando sempre di pareggiare. Ci è mancato il tiro vincente, ma non posso rimproverare nulla ai miei”. Sulla scelta di mandare Eysseric (e non Kouamé) in campo al posto di Ribery:

“Valentin è stato uno dei migliori in campo, rtrova sempre lo spazio giusto. Ci ha dato qualità. Non ho messo subito la seconda punta perché la sfida era ancora equilibrata. Per chi non l’ha vista è difficile commentare questa partita”.