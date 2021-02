FIRENZE – A Sky Sport il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha commentato così il ko dei suoi, sconfitti 2-0 dall’ Inter al “Franchi”: “ Abbiamo avuto una buona reazione al primo svantaggio, poi dopo il secondo gol ci siamo aperti troppo e bisogna riconoscere la forza di una squadra che ha giocatori importanti. Mi porto a casa la reazione e con un po’ di fortuna la potevamo pareggiare, ma l’Inter ha Advertisements . Poca qualità in costruzione? Abbiamo sbagliato spesso le uscite, sul primo gol con tre passaggi non siamo riusciti ad uscire dall’area, c’è stato qualche errore ma ribadisco la forza dell’Inter – ha spiegato il tecnico della Fiorentina -. Pulgar ? Diciamo che le scelte sono state obbligate e lui sta vivendo un momento particolare, forse ha avuto momenti di tristezza dopo il Covid ma è normale, è un ragazzo giovane che vivono lontani dalla famiglia. Eysseric ha fatto una buona partita, Valero nel primo tempo ha dato qualità, poi abbiamo provato ad osare con le due punte e invece abbiamo fatto meno bene. Per il resto dobbiamo dare merito agli avversari più che cercare nostre colpe “.

“Salto di qualità? La Fiorentina deve pensare alla salvezza”

Ancora Prandelli: “La Fiorentina deve fare il salto da qualità e dipende da tutto da noi, ma è chiaro che è un campionato strano, dove tante volte prepari la gara e poi per tanti motivi devi fare tante cambi. Questa squadra è nata in un certo modo, metterla a posto durante queste settimane non è facile, ma abbiamo fatto ottime partite. Questa dimentichiamola, settimana prossima c’è uno scontro diretto e la Fiorentina deve solo pensare a salvarsi, lo dico da quando sono arrivato“. Sul via ai lavori del Viola Park: “È qualcosa di importante, la proprietà vuole programmare e investire, e i tifosi devono essere orgogliosi. Anche i giocatori indecisi se venire o meno a Firenze potranno dire sì dopo aver visto un centro sportivo del genere. Ci saranno tutte le squadre e anche i ragazzi capiranno il senso di appartenenza per questa maglia” ha concluso il tecnico viola.