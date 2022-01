Tatiana Andreoli (Fiamme Oro/Arcieri Iuvenilia) e Lucilla Boari (bronzo ai recenti Giochi di Tokyo2020) danno vita ad una finale per il bronzo tutta azzurra in cui a spuntarla è la prima con il risultato di 7-3. Andreoli, in testa alla classifica dopo le frecce di qualifica (585 punti), batte in rapida successione le francesi Sandrine Fialon (6-0) e Laurena Villard (6-4), poi vince anche contro l’olandese Gaby Schloesser (6-4) e si arrende solo in semifinale a Caroline Lopez (Francia) che chiuderà con l’argento dopo la finale persa contro la connazionale Lisa Barbelin.

Argento nella gara arco olimpico dedicata alle ragazze Under 15 per Emma Bergia (Arcieri Clarascum), ultima delle qualificate agli scontri (con 539 punti) che prima batte 6-2 Lola Megret, padrona di casa e al primo posto dopo le qualifiche e poi ha la meglio anche sull’altra francese Lucie Filhastre 6-5 (10-8) allo shoot–off. La giovane italiana arriva così alla sfida che vale l’oro ma viene sconfitta 6-0 dalla turca Ilsu Ispir. Tanti i Piemontesi in gara che ottengono comunque ottimi risultati.

Ottima la prova nella gara dedicata ai compoundisti Under 21 di Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi), decimo al termine della qualifica (580 punti), sconfitto nella finale per il bronzo dallo sloveno Matija, 143-141.

Nell’olimpico maschile, Marco Morello (Aeronautica Militare/Arcieri Iuvenilia) chiude in ottava posizione, sconfitto nei quarti di finale dal croato Remar (poi bronzo).

Nell’olimpico maschile Under 21 Francesco Roppa (Arcieri delle Alpi) chiude la qualifica con 556 punti in diciasettesima, primo degli esclusi dagli scontri diretti; per Simone Dezani (Arcieri delle Alpi) invece la ventesima posizione (553 punti).

Al femminile, Camilla Di Pierno (Arcieri Clarascum) è 46esima, con 484 punti.

Nel compound maschile, Pio Di Pierno (Arcieri Clarascum) conclude con 535 punti (105a posizione).

Al femminile, Francesca Bocina (Arcieri delle Alpi) con 547 punti chiude la qualifica in 38esima posizione.

Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi), nel compuund femminile Under 21, conclude la qualifica in sesta posizione (571 punti), dopo aver battuto l’atleta del Luxemburg Pop (142-137) si arrende ai quarti di finale per mano della francese Halna (144-140).

La tappa di Nimes ha segnato anche la prima apparizione sulla linea di tiro internazionale dell’arco nudo in una competizione indoor. Tra di essi, Daniele Bergia (Arcieri Clarascum) chiude la qualifica in dodicesima posizione (475 punti).

Risultati completi a questo link.

Fonte tuttosport.com