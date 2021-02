RIO DE JANEIRO (BRASILE) – Il Flamengo è campione di Brasile per il secondo anno consecutivo . A Rio De Janeiro parte la festa per il trionfo dei Rubo-Negro, che portano a casa l’ottavo titolo nella loro storia. Nonostante il ko sul campo del San Paulo (2-1), la formazione di Rogerio Ceni si laurea campione grazie al mezzo passo falso dell’Internacional de Porto Alegre, che non riesce a sfondare il muro Advertisements

Trionfo per l’ex Juve Diego. Retrocesse Vasco da Gama e Botafogo

Grande gioia per l’ex Juve Diego Ribas da Cunha, che festeggia così il titolo: “È stata una vera battaglia. La squadra se lo merita davvero per tutto quello che ha fatto. È difficile vincere due titoli di fila ed ora festeggeremo”. In realtà il Flamengo aveva iniziato la stagione non proprio nel migliore dei modi, perdendo le prime due. Poi, però, l’ex bandiera del San Paulo Rogerio Ceni ha preso il posto di Domenec Torrent in panchina e la stagione si è raddrizzata fino al trionfo finale. Se il Flamengo sorride, non possono fare altrettanto le altre squadre di Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Botafogo, retrocesse in Serie B, insieme a Goias e Coritiba. Conquistano invece la massima serie Chapecoense, America-MG, Juventude e Cuiaba.