Federico Riccardo Rossi presenta “Flash: La storia di Giovanni Parisi” un documentario realizzato in collaborazione con: AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport), Associazione Culturale Iria Cultura e Comune di Voghera Assessorato allo Sport e Tempo Libero. Il film ha inoltre il patrocinio del CONI, Comune di Vibo Valentia, Federazione Pugilistica Italiana e della Film Commission regione Lombardia.

La realizzazione di questo documentario ha richiesto quasi tre anni di lavoro, tra ricerca di materiali di repertorio e le riprese delle interviste. Il film che racconta la storia e i successi sportivi del pugile italiano Giovanni Parisi è raccontato attraverso le intime testimonianze delle persone che hanno accompagnato Parisi nei suoi successi. Dallo storico allenatore Livio Locarno, ai compagni di allenamenti divenuti poi anche loro campioni del mondo, Giacobbe Fragomeni e Alessando Duran. Dallo storico manager del pugile Salvatore Cherchi all’amico d’infanzia Maurizio Maini fino alla sorella Giulia Parisi.

Il documentario è in concorso alladove verrà presentato inattraverso un approfondimento previsto per domani giovedì 3 dicembre alle ore 17:30 in diretta sulla pagina facebook della rassegna e sul sito ufficiale www.materasportfilmfestival.it