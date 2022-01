FOGGIA – Nonostante la sconfitta interna di domenica contro il Latina (3-1), il Foggia ha annunciato di aver rinnovato l’accordo per un ulteriore anno con il mister Zdenek Zeman, il direttore sportivo Peppino Pavone e tutto lo staff tecnico. Così Nicola Canonico, presidente del club rossonero che milita nel girone C del campionato di Serie C, ha commentato la notizia: “Siamo felici di aver trovato la giusta intesa e aver prolungato già da ora il rapporto con tutto lo staff tecnico che sancisce così la continuità del progetto Foggia”.