FOGGIA – Dopo aver sconfitto il Bari nella sfida tutta pugliese di domenica scorsa, il Foggia ufficializza una mossa in uscita, come annunciato sui suoi canali: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto alla rescissione consensuale del contratto economico con il calciatore Alessandro Tascini. Il club rossonero augura al 28enne attaccante umbro una pronta guarigione dall’infortunio subìto, con la speranza di togliersi presto le meritate soddisfazioni sul terreno di gioco”. Il classe 1992, arrivato in estate, ha giocato in passato anche nella Pro Sesto e nella Vis Pesaro; lascia dopo sole tre presenze in rossonero.

