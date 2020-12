Ci siamo, i lavori sono stati completati e la Fondazione Fioravante Polito – Museo e Biblioteca del Calcio “Andrea Fortunato” – di Santa Maria di Castellabate (Salerno) ha finalmente la sua sala stampa, intitolata alla memoria di un giornalista e letterato del mondo sportivo e culturale tra i più grandi di sempre: Gianni Mura. Lo scrittore milanese, scomparso il 21 marzo scorso, «è sempre stato vicino e ha

Advertisements

diffuso le idee della Fondazione – si legge in una nota – che si basano su un assunto: lo sport è la cosa migliore per tenere sotto controllo la propria salute e per migliorarla, correndo, saltando, tirando un calcio ad un pallone, colpendo una pallina con la racchetta e tanto altro ancora. Ma purtroppo proprio in uno dei momenti più belli per un ragazzo, il momento in cui sta sprigionando tutta la sua energia vitale attraverso lo sport, possono accadere tragedie di fronte alle quali tutte le domande restano senza risposta».