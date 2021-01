Roma, Fonseca: “Sono in discussione dal primo giorno”

“Dzeko con Borja Mayoral? Abbiamo creato tanto, contro la Lazio quando ho messo due attaccanti la squadra non ha giocato bene. Non è un problema di sistema. Noi siamo una squadra che vuole giocare dal basso, ma i gol dello Spezia non sono stati un problema di costruzione. Esiste un problema di mentalità, contro le grandi non abbiamo avuto la forza di cambiare la gara. Oggi invece c’è stata la mentalità, anche se il momento è difficile abbiamo dimostrato di essere forti perché quello che abbiamo creato nel 90’ era sufficiente per vincere. Io sono in discussione dal primo giorno che sono arrivato qui, ogni volta che non vinco sono in discussione. In campionato siamo nella posizione che vogliamo, sono fiducioso, resto concentrato. Mercato? Stiamo lavorando tutti insieme” ha concluso Fonseca.