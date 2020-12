Fonseca: “Primo posto in Europa League importantissimo”

Emergenza difesa

L’allenatore della Roma si sofferma sulle indisponibilità, soprattutto in difesa: “ Smalling e Veretout non sono pronti per giocare. Advertisements Fazio o Kumbulla dal primo minuto? Vediamo domani, non abbiamo tanti difensori centrali. La verità è anche che Fazio e Kumbulla sono stati fermi per tanti giorni e non sono nelle migliori condizioni fisiche. Credo comunque che Smalling tornerà a breve”.

La preparazione alla gara contro il Sassolo

Il tecnico analizza il profilo tattico della partita: “Abbiamo preparato una strategia difensiva e offensiva. Non abbiamo avuto molto tempo ma abbiamo preparato la squadra a tutte le situazioni. Pellegrini e Villar possono essere una coppia? Giocheranno due dei tre: Pellegrini, Villar e Diawara”. Sul possibile impiego di Calafiori, “bomber” in settimana in Europa League: “Per me è un giovane che ha talento ma che deve migliorare, deve crescere ed è normale. Per voi è il migliore del mondo in questo momento ma questo non è il modo migliore per far crescere un giovane. Mi piace, ci crediamo, ma niente di più in questo momento”.

Fonseca: “Il procuratore di Diawara sta sbagliando”

“Scontro diretto per zona Champions? Ci sono almeno nove squadre”

La partita col Sassuolo può portare punti pesanti in chiave qualificazione alla Champions League: “Il Sassuolo si trova in questa posizione con tutto il merito. Stanno giocando molto bene e non sono sorpreso di ciò. Ci sono 7-8-9 squadre forti, questa classifica dimostra gli equilibri che esistono in questo momento. Quando si vince è più facile per i giocatori entrare nei meccanismi. Questo per me è positivo, sapere che tutti i giocatori sono pronti ad aiutare la squadra”.