ROMA – “Era importante tornare a giocare bene e vincere, una vittoria che ci permette di qualificarci da primi”. Il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta ai microfoni di Sky Sport il 3-1 inflitto allo Young Boys nella quinta giornata della fase a gironi di Europa League: “Calafiori? Mi è piaciuta molto la sua partita – prosegue l’allenatore portoghese -, sta bene, sta crescendo, è pronto e per me è importante Advertisements Borja Mayoral? Anche lui sta crescendo di partita in partita, oggi ha lavorato tantissimo per la squadra. Infortunati? Spero che Veretout possa rientrare, dato che non ha avuto lesioni, sono meno speranzoso per Smalling, si è allenato poco ultimamente. Poi non dimentichiamo Mancini. Ultimamente abbiamo avuto piccoli problemi difensivi, ma la squadra non deve smettere di giocare come contro il Napoli. Ma non è questione di mentalità, solo una serata storta. La cosa più importante però è che tutti i calciatori hanno voglia di giocare e sono in fiducia. Io oggi ho percepito questo”.