“Sono molto orgoglioso della mia squadra, in inferiorità numerica abbiamo fatto una buona gara. C’è stata organizzazione difensiva, non abbiamo permesso al Sassuolo di avere opportunità”. Paulo Fonseca loda la sua Roma e critica Maresca dopo l’espulsione nel finale di primo tempo. “ L’arbitraggio non mi è piaciuto, gli episodi parlano da soli. Non capisco quello su Pedro né quello su Pellegrini. Magari l’arbitro può non vedere, ma il Var? Advertisements – ha detto a Sky Sport – Non c’erano dubbi. Cinque falli e quattro gialli, ho detto questo all’arbitro“.