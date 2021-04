Al gol di Ibanez non si è scomposto nemmeno un po’. Zero esultanze, zero smorfie. Le polemiche dei giorni scorsi l’hanno evidentemente scosso notevolmente: questo successo è anche la rivincita di Paulo Fonseca. “Una vittoria importante, abbiamo tanti problemi con i giocatori (si riferisce agli infortuni, ndr ), l’Ajax è una grandissima squadra ma i ragazzi hanno fatto una grande partita ma la qualificazione non è chiusa”, dice il tecnico.

È scuro in volto, Fonseca. Prima cerca di sviare dicendo che “la gara è stata molto intensa”, poi va al solito quando gli chiedono perché venga messo sempre in discussione. “Questa squadra fino a poche giornate fa è sempre stata tra le prime 4, abbiamo perso tanto giocatori come Veretout, Mkhitaryan e Smalling – conclude Fonseca -. Io non posso controllare le critiche, le accetto, sempre, ma quello che mi dispiace è quanto leggo le bugie. Questa settimana è stato fatto un casino, hanno scritto che i giocatori mi hanno affrontato, mi hanno risposto: è tutta una bugia, non capisco, non è serio quando si dicono queste cose, ma purtroppo non le posso controllare”.