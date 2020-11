CLUJ-NAPOCA (Romania) – “Vogliamo il primo posto del girone e dobbiamo ancora vincere una partita. Oggi con tante difficoltà la squadra ha mostrato personalità e carattere. Tanti giocatori si sono sacrificati in posizioni diverse e sono soddisfatto“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore della Roma Paulo Fonseca dopo la vittoria per 2-0 sul Cluj . La squadra giallorossa guadagna la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due giornate di anticipo grazie ad un

Fonseca sullo “Stadio Maradona”

Nonostante l’emergenza (Juan Jesus unico centrale a disposizione) la squadra giallorossa non delude e continua a vincere: “Ho parlato con Spinazzola, Calafiori e Veretout per illustrare le posizioni diverse che avrebbero occupato. Sono soddisfatto di tutti i calciatori“. Poi ai microfoni di Sky Sport c’è spazio per un pensiero a Diego Armando Maradona scomparso nella settimana che porta a Napoli-Roma di domenica: “Mi dispiace molto perché è stato un giorno triste per ogni amante del calcio. Sono cresciuto con le sue giocate. Il San Paolo con il nome di Maradona sarà uno stadio mitico“, ha concluso Fonseca.