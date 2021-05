Fonseca, l’ultima all’Olimpico: “Lascio con grande orgoglio. Nel derby una Roma equilibrata”

Il derby è stata la seconda partita della sua gestione e sarà l’ultima per lui all’Olimpico. Paulo Fonseca, però, in conferenza, non lascia trapelare alcuna emozione, concentrato solo sulla Lazio: “Siamo tutti consapevoli dell’importanza della partita”. Per questo, aggiunge, la Roma cambierà strategia rispetto alla gara d’andata: “Abbiamo preparato la partita in modo un po’ diverso rispetto al girone scorso. Non vogliamo lasciare la Lazio uscire in contropiede, dobbiamo stare molto attenti a questo. Vogliamo essere una squadra più equilibrata in questi momenti. Abbiamo subito tanti gol in questa stagione, ma non è colpa solo della difesa. Non abbiamo avuto però Smalling per quasi tutta la stagione”.

