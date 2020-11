ROMA – “Io sono sempre equilibrato, non è che se abbiamo fatto bene questa partita, allora dirò certe cose. Io ho detto le mie principali candidate alla vittoria, Juve e Inter. Sassuolo? È una grande squadra, vedremo. Nessuno credeva nel Leicester per esempio. Ho grande ammirazione per l’allenatore del Sassuolo, una squadra che gioca bene, non sono sorpreso”. Il 2-0 inflitto dalla sua Roma alla Fiorentina non fa cambiare idea al tecnico Paulo Fonseca circa le favorite per la vittoria dello Scudetto. “Dobbiamo pensare partita dopo partita – prosegue l’allenatore portoghese ai microfoni di Sky Sport – , ho sempre detto che vogliamo fare meglio della scorsa Advertisements ”.

Roma-Fiorentina 2-0, la cronaca

Tabellino e statistiche

Fonseca: “Pellegrini e Smalling sono importanti”

“La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra. Oggi siamo stati bravi tutti, con grande sicurezza difensiva e siamo usciti sempre velocemente, creando situazioni per fare risultato. Pellegrini? Io l’ho sempre detto, è un giocatore intelligente, può fare bene in diverse posizioni. Sta giocando in questa e oggi ha fatto una bellissima partita come tutti. Sono soddisfatto, ha lavorato molto e sta capendo cosa deve fare. Oggi ha fatto una bellissima partita. Smalling? È molto importante per noi, quando abbiamo giovani è importante un giocatore come lui, che ha una diversa serenità”. Sulla difesa a tre: “La squadra ha risposto bene a questo sistema , la squadra ha fiducia a giocare così, è più sicura difensivamente e ha la possibilità di uscire più velocemente in attacco. Abbiamo anche un altro sistema in cui possiamo giocare, ma non abbiamo ragione di cambiare”.

