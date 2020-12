ROMA – “Un solo ko nelle ultime 20? Principalmente sono contento per i tre punti. Sapevamo che non era una partita facile, ma abbiamo vinto bene, facendo tre gol e gestendo il risultato alla fine, anche se questo potevamo farlo meglio. Loro hanno iniziato a pressarci e noi abbiamo permesso loro di avvicinarsi troppo alla nostra porta. Non mi è piaciuto prendere gol, dovevamo tenere di più il pallone“. Il tecnico della

Romacommenta ai microfoni di Sky Sport il 3-1 ottenuto all’Olimpico contro il: “ha sempre fatto bene, oggi ha fatto un bel gol e una buona partita, come aveva già fatto domenica. Lui può giocare in due diverse posizioni e ho pensato chemeritasse una chance a centrocampo, lasciando Lorenzo trequartista. Poi l’ho abbassato quando ha preso il giallo Villar e, da più arretrato, ha segnato. Sono contento anche della difesa, anche se ho preferito togliereperché aveva preso un cartellino giallo. La classifica? Mi piace, sono contento della nostra posizione, ma manca tanto alla fine. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita contro l’Atalanta. La società? È importantissimo per noi sentire ivicini alla squadra tutti i giorni, anche i giocatori avvertono il loro sostegno.? Dobbiamo aspettare il tempo giusto prima di rivederlo in campo. Sta recuperando bene, ma ci sono dei tempi da rispettare”.