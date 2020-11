NAPOLI – “C’è stato poco coraggio di affrontare una squadra come il Napoli . La questione è semplice: hanno meritato di vincere e noi non abbiamo fatto nulla per contrastarli. Non eravamo i migliori prima di questa partita, non siamo i peggiori ora. Ogni match è un test, abbiamo già battuto grandi squadre, ma oggi non abbiamo avuto la giusta aggressività. Dobbiamo lavorare per correggere alcuni errori“. Al termine della pesante sconfitta (4-0)

Fonseca: “Dzeko rientrava oggi”

Sui motivi della sconfitta: “In primis, il Napoli che è una grande squadra, poi hanno deciso i troppi errori difensivi. Abbiamo permesso al Napoli di uscire in contropiede, il pallone non girava come avrebbe dovuto. Linea difensiva troppo piatta? Sono d’accordo. Abbiamo avuto troppi problemi sulla corsia destra, soprattutto nel primo tempo, e la difesa a 5 rimaneva sempre a zona. L’atmosfera per Maradona? Per chiunque ama il calcio e per chiunque lo ha visto giocare, oggi non era un giorno come gli altri, ma quando la partita inizia, si pensa solo a giocare. Dzeko deludente? Non dimentichiamoci che è stato fuori tanto tempo. Non dobbiamo cercare scuse: se perdiamo in questo modo, dobbiamo fare i complimenti agli avversari“.