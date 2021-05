“Speriamo che situazioni di questo genere non abbiano determinato nessuna conseguenza e speriamo che in futuro si evitino ulteriori scene di questo genere, perché onestamente rischiano di essere un po’ pericolose. Speriamo che arrivi prima la vaccinazione». I festeggiamenti in piazza Duomo a Milano per lo scudetto dell’Inter hanno fatto prendere posizione al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Advertisements