Gran premio senza tifosi? Non sia mai detto. A Monza hanno preso spunto da precedenti iniziative calcistiche e hanno lanciato “Face for fan” per far ‘partecipare’ gli appassionati di Formula 1 al gran premio d’Italia di quest’anno. In sostanza ogni appassionato potrà essere virtualmente presente alla gara che, causa l’emergenza covid-19, deve svolgersi a ‘porte chiuse’. In quale modo?

Attraverso sagome personalizzate con il proprio viso si potrà infatti essere presenti virtualmente al gp. Su alcune, selezionate tribune dell’autodromo, verranno installate delle silhouette a grandezza naturale che riproducono busti dei tifosi. Ciascuna immagine sarà composta dal vero volto di un fan, riprodotto da una fotografia, e da una t-shirt a scelta con i colori del paese d’origine del tifoso o con motivi legati alla gara italiana.

L’iniziativa è stata chiamata ‘Face for fan’, e permetterà così a qualche migliaio di tifosi di partecipare in remoto, con la sagoma personalizzata. Per creare la propria silhouette a grandezza naturale, è sufficiente collegarsi al sito www.Monzanet.It da smartphone. Occorre poi selezionare il vestito preferito tra quelli disponibili e scattarsi un selfie con la fotocamera del cellulare. Una volta inseriti i dati, ed elaborato il pagamento, la sagoma viene stampata e collocata su un seggiolino di una delle tribune individuate.

Non è un’iniziativa con scopo di lucro: Il ricavato netto sarà infatti interamente devoluto in beneficenza alla fondazione Irccs Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e all’Associazione Brianza per il cuore di Monza.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram