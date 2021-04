Il doppio round nella Capitale consegna al campionato una classifica segnata dall’incertezza e dall’alternanza di colpi di scena

Aveva ragione Jean-Eric Vergne: “In un doubleheader non c’è un vero vincitore”, perché questa non è la Formula 1 in cui se anche fai due gare è possibile, anzi probabile, che a vincere sia sempre lo stesso. Qui è praticamente impossibile. E infatti sabato a Roma ha vinto proprio lui, Vergne, la domenica gli è succeduto Stoffel Vandoorne. E allora se proprio bisogna dare un premio a chi a Roma ha fatto meglio di tutti, quel premio bisogna darlo alla Jaguar. Che sabato ha piazzato entrambi i suoi uomini sul podio, Sam Bird secondo e Mitch Evans terzo. E che se ne riparte coi due davanti a tutti in classifica. Del resto, non a caso, Bird e Evans erano stati i vincitori dei primi due E-prix di Roma, nel 2018 e nel 2019.

Questione di continuità — Tutti e due sono stati davvero bravi, in entrambe le giornate, a limitare i danni in qualifica, a non restare troppo lontani nella griglia, e poi a risalire. “Se parti decimo e arrivi secondo, puoi dire ‘Wow’”, aveva commentato Bird sabato, dopo una gara in cui ha fatto vedere i sorpassi più belli dell’intero fine settimana. Domenica non si è ripetuto, ma era risalito, aveva qualche punto alla portata (verosimilmente da 1 del decimo posto ai 4 dell’ottavo), il che sarebbe stato un segnale fortissimo. In questo campionato serve continuità, ci sono gare in cui bisogna calcolare e accontentarsi. Dimostrare agli avversari di saperlo fare è fondamentale. Bird quindi ci sarebbe riuscito anche domenica, se all’ultimo giro Nick DeVries non lo avesse buttato a muro. Così forse il vero, grande vincitore, del weekend è stato l’altro pilota Jaguar, Evans. Che al terzo posto di sabato ha aggiunto un solidissimo sesto domenica, per 8 preziosissimi punti che lo portano al secondo posto in graduatoria.

Riscatto Mercedes, bene la DS-Techeetah — Soddisfatta anche la Mercedes che nonostante molte vicissitudini è risalita seconda tra i costruttori, confermando la bontà della sua auto. Vandoorne domenica ha avuto il meritato “riscatto” per tutte le sfortune patite sabato (due incidenti in cui era incolpevole, dopo una gran pole conquistata). E si conferma pretendente per il titolo. Al pari anche di DeVries che in definitiva ha messo insieme un fine settimana confusionario, ma dimostrando di essere sempre lì, in lotta. E bene la DS-Techeetah. Il team sino-francese, vincitore degli ultimi tre titoli piloti, nelle prime due gare in Arabia non aveva l’auto nuova. L’ha sfoggiata solo a Roma, vincendo subito. Segno che questa DS E-Tense FE21 è la degna erede dalla stirpe. Vergne alla vigilia di Roma aveva assicurato di non essere preoccupato dal fatto di essere rimasto a secco di punti nel doppio E-prix d’apertura in Arabia Saudita. E nel sabato romano ha dimostrato perché. Poi la domenica non è riuscito a limitare i danni del gruppo 1 e la sua risalita dal 22° posto si è fermata senza punti: ha chiuso 14°.

Nuovo tracciato con più contatti — Meno allegro è stato il fine settimana del campione in carica Antonio Felix Da Costa che sabato in qualifica ha a sua volta accusato molto il gruppo 1 e ha anche commesso un per lui raro errore. Domenica ha racimolato 4 punticini, ma resta indietro. Buoni squilli dalla Virgin. Con Frijns molto concreto sabato e meno la domenica. Quando però s’è visto un gran Nick Cassidy, in pole alla sua quarta gara di Formula E. E incolpevole nell’incidente che lo ha arretrato quando era in testa alla partenza dietro la safety car: è stato Oliver Rowland a toccarlo e a spingerlo a muro. A proposito di contatti. Se ne sono visti tantissimi. Il nuovo tracciato dell’Eur è molto bello, è stato promosso dai piloti. Ma è anche parecchio difficile. E lo è stato tanto più per via della pioggia caduta sia sabato sia domenica poco prima della gara. La differente qualità dell’asfalto poi ha reso tutto più difficile: alcuni tratti erano più bagnati di altri. E soprattutto la differente gradazione di grigio rendeva difficoltoso capire dove fosse bagnato e dove no. Però il bello della Formula E è che non si cambiano mai le gomme. E le Michelin hanno dimostrato di permettere buone performance in ogni condizione. “Siamo soddisfatti”, ha detto il responsabile, Mirko Pirracchio. Ancora a proposito di contatti: a Roma si sono riaccese le più spettacolari rivalità della categoria. Sabato senza la Safety car avremmo probabilmente visto un duello per la leadership tra Vergne e Bird e sarebbe stato avvincente.

L’esperienza non è tutto — Domenica si è riproposta la più antica e dura tra le contese personali: quella tra Seb Buemi e Lucas Di Grassi. Il francese della Nissan ha toccato il brasiliano dell’Audi costringendolo al ritiro. Audi che quindi, pur dimostrando soprattutto con Di Grassi di avere un buon passo, porta a casa appena 8 punti, conquistati sabato da René Rast. In questa che sarà l’ultima stagione nella categoria, la casa di Ingolstadt per ora è in credito. Ci sono poi piloti che sembrano sempre essere sul punto di fare cose buone, ma che poi finiscono per rovinare tutto. Uno è Max Gunther che almeno domenica, dopo tre gare rovinate da altrettanti errori, è riuscito ad arrivare quinto. Un altro è André Lotterer, ed è strano perché ad una grande esperienza (ha vinto 3 volte la 24 Ore di Le Mans!) ha ormai molta dimestichezza con la categoria. Eppure per una ragione o per l’altra è ancora a 0 punti. Proprio mentre il compagno di Porsche, il suo connazionale tedesco Pascal Wehrlein, alla quarta gara con la nuova auto è già andato sul podio. Ed è anche rammaricato, perché domenica era stato in testa e in effetti il secondo posto se lo è fatto soffiare da Alex Sims, bravo alla ripartenza dopo la Safety car. Ma il terzo posto è un gran risultato e c’è anche di più: Wehrlein è il solo pilota ad essere andato a punti in tutti e 4 gli E-prix fin qui disputati. Segno che ha compreso molto bene lo spirito della categoria.

Podio per la Mahindra — Se è il caso di elogiare Pascal, bisogna fare lo stesso per Sims. Anche per lui quella di domenica era solo la quarta gara con la nuova auto, e anche lui l’ha portata sul podio. Con una considerazione: la Mahindra sul podio non ci andava da Santiago del Cile 2019. Alti e bassi per la Venturi. Norman Nato alla quarta gara in Formula E è partito in prima fila, col secondo tempo. Poi ha subito sorpassi, ma non si è scoraggiato ed era tornato al terzo posto, prima della squalifica per aver terminato l’energia. Ma soprattutto bisogna considerare Edoardo Mortara. Sabato, così come già in gara 2 a Ad-Diriyah, non era praticamente riuscito a disputare le qualifiche. Non ha fatto il tempo, ed è partito in fondo. Nelle sole due gare in cui ha potuto correre in qualifica ha ottenuto un secondo e un quarto posto. E in più la manovra con cui è riuscito a tenere in pista la sua Venturi dopo la sbandata all’ultimo giro di domenica è stata uno degli highlight del fine settimana.

Appuntamento a Valencia — Appuntamento per il 24 e 25 aprile a Valencia, dove per la prima volta nella sua breve storia la Formula E correrà su un circuito cittadino, il Ricardo Tormo. Sarà interessante vedere cosa succederà su un tracciato molto più largo del solito e su curve tanto più ampie rispetto a certo gomiti affrontati nelle strade cittadine.

