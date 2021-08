Si capisce che detta così è una boutade, ma non è invece campato per aria sostenere che ci sono almeno una dozzina di piloti con ancora buone speranze. Perché comanda Nick deVries, della Mercedes, con 95 punti, con il suo connazionale olandese Rob Frijns (Virgin) a 89, ma in 27 punti sono in 12, di 8 squadre diverse. E tutti sappiamo che niente è più vacuo di una classifica della Formula E, giacché l’ordine di apparizione in pista in qualifica secondo la graduatoria medesima è fatto apposta per stravolgere tutto. Quasi dopo ogni gara il leader è cambiato: deVries dopo le due in Arabia Saudita, Bird dopo le due di Roma, e poi di nuovo deVries all’indomani di Valencia e Frijns la sera di Montecarlo, e Edo Mortara dopo Puebla, e ancora Bird dopo le gare di New York, sempre Bird dopo Londra 1. Infine deVries, dopo Londra 2, l’ultima corsa prima del gran finale di Berlino.

Tutto aperto

Insomma: l’olandesino de Vries non ha proprio da star tranquillo. E almeno altri 11 hanno il diritto di sperare. Anche solo per il fatto che su 13 gare corse quest’anno ci sono stati 10 piloti vincitori, di 7 team diversi. E poi perché, oltre alla griglia ogni volta composta nei modi più fantasiosi per via della formula di qualifica, c’è il bottino a disposizione: ovvero un massimo di 60 punti, i 25 per le due vittorie più i 6 per le due Superpole, i 2 per i giri veloci e i 2 per i migliori tempi nella fase a gruppi delle qualifiche. Un ammontare ancora molto pesante. Se un pilota riuscirà a spartirne il meno possibile può sbucare da qualsiasi punto della parte medio-alta della classifica. Per fare un esempio, prima del fine settimana di Puebla, Edo Mortara, su Venturi era 11° a 30 punti dal primo: aveva 32 punti contro i 62 di Frijns. Al termine del weekend Mortara non solo era in testa, ma aveva 10 punti di vantaggio su Frijns, secondo. Per farne un altro: dopo la prima delle due gare a New York Bird era 13°, dopo la seconda era in testa. Lo stesso deVries prima del doubleheader di Londra era decimo, a 22 della vetta. E ora è al comando.