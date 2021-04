Il pilota dalla DS-Techeetah è ancora a digiuno di punti. Tuttavia questa per lui è un’annata di rivincita. Nella capitale parte con il nuovo motore. Intanto dice la sua sui regolamenti

Dal nostro inviato Mario Salvini Advertisements

Da tre anni la sua è la macchina vincente: la DS-Techeetah si è presa gli ultimi tre campionati della categoria elettrica. Solo che nelle stagioni 4 e 5 a portarla al titolo era stato lui, Jean-Eric Vergne, in una doppietta mai riuscita a nessun altro nella breve storia del campionato, ma l’anno scorso a vincere è stato il compagno da lui stesso voluto in squadra, Antonio Felix da Costa. Ragion per cui questa, per Jev, è a tutti gli effetti un’annata che deve essere di rivincita. “Ovviamente”, dice lui. E lo fa ridendo, chi ha visto gara-2 in Arabia Saudita sa bene il perché: Vergne e da Costa si sono sfidati in un duello a ruotate.

Siete ancora amici? (altra risata, ndr)

“Sì, certo, come sempre”.

Come le sembra il nuovo tracciato di Roma?

“Intanto sono molto contento di tornare a correre a Roma, una delle città più belle del mondo. Ogni volta sembra di tornare nel passato. La pista era già una delle più belle della Formula E, adesso al simulatore ho provato anche la nuova versione: è molto tipica per la nostra categoria: con saliscendi, stretta, molto difficile. Mi piace moltissimo, anche se in gara non ho mai avuto molta fortuna (ha un quinto posto nella stagione 4 e un 14° nella 5, ndr). Quindi sono un po’ in debito: spero sia il mio anno. Vorrei veramente vincere a Roma”.

Rispetto alle due gare a Ad-Diriyah sono attese novità…

“Sì, avremo il nuovo motore. In Arabia abbiamo corso con quello dell’anno scorso. Credo che ci saranno un po’ di miglioramenti sotto tutti gli aspetti. Il che non significa che daremo mezzo secondo a tutti, però”.

In Arabia siete stati in difficoltà in gara-1 e molto competitivi in gara-2, col podio sfumato a causa di una penalità.

“Abbiamo lavorato bene tra le due gare. Ma non c’è dubbio che la causa sia soprattutto la formula delle qualifiche. Con i migliori in classifica costretti ad andare in pista per primi, quando questi tracciati cittadini sono sporchi: puoi anche essere il miglior pilota del mondo, ma non puoi fare la pole, nemmeno avvicinarti. A quel punto parti in mezzo o in fondo alla griglia, con auto e piloti che si equivalgono, non c’è più modo di uscirne. È una cosa che non mi piace molto della Formula E”.

È una regola che andrebbe cambiata?

“Sì, certamente. Perché così le qualifiche sono una lotteria, e non sono nemmeno tanto spettacolari. Spero che FE e Fia ci pensino e che nei prossimi anni avremo un sistema diverso”.

È abituato a grandi rimonte, nella stagione 5 dopo 5 gare era 11° e poi ha vinto, ora dopo 2 gare è a zero: preoccupato?

“No, ci sono state solo due gare. Quest’anno abbiamo un calendario più lungo e io mi sento molto più forte di un anno fa”.

Che campionato sarà? Chi sono i favoriti oltre a voi della DS-Techeetah?

“Non lo so proprio. La Formula E è sempre molto strana. L’unica cosa che devo fare è non guardare troppo a quel fanno gli altri. Una volta è la Mercedes che è molto veloce, il giorno dopo è un’altra auto. E in più quest’anno abbiamo visto più competitive anche squadre che gli altri anni erano indietro (Nio e Dragon, ndr) Significa che la Formula E è un campionato molto molto difficile”.

Le piacciono i doubleheader, i doppi appuntamenti, come sarà a Roma?

“Per la verità no. La Formula E sta facendo del suo meglio, dobbiamo correre e questo è il modo migliore. Ma non mi piace, perché per ogni località, per ogni pista, deve esserci un solo vincitore. Il fatto che ce ne siano due sminuisce il risultato di entrambi e genera confusione nel pubblico. Per ora è un’esigenza, ma quando il Covid sarà finito spero che non se ne faranno più”.

9 aprile – 19:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte Gazzetta.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram