Lotta aperta per il titolo

Sul circuito semi coperto di Londra molte sportellate, con il campione della scorsa stagione, Antonio Felix Da Costa, impegnato nella risalita dopo una brutta qualifica: il portoghese partiva dalla 17esima posizione ed è riuscito a rimontare fino alla nona piazza. Fuori dal podio Sébastien Buemi, che partiva terzo. L’esito di gara 1 consegna una lotta per il titolo estremamente incerta, soprattutto dopo l’inaspettato ritiro di Bird. Grande attesa, quindi, per gara-2 (qui gli orari), che chiuderà il penultimo appuntamento della stagione in terra inglese. Lotta per il titolo più che mai aperta che si deciderà nell’ultimo appuntamento a Berlino in programma il 14 e il 15 agosto.