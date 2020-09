SCARPERIA – Valtteri Bottas è stato il più veloce nelle prime prove libere del primo Gp del Mugello di Formula 1, che si correrà domenica. Il finlandese della Mercedes, con il tempo di 1’17″879, ha preceduto l’olandese Max Verstappen (Red Bull), con il tempo di 1’17″927, e il ferrarista Charles Leclerc, che ha girato in 1’18″186, dando segnali di ripresa dopo gli ultimi segnali poco incoraggianti. Il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ha girato in 1’18″409 con la propria Mercedes. L’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel ha fatto registrare il 13/o tempo, facendo fermare le lancette del cronometro su 1’19″267.

Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram