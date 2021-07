Il nuovo ciclo della Juve passa anche dalla linea verde sul mercato. Due i nomi nella lista delle priorità, Manuel Locatelli e Kaio Jorge, con ruoli strategicamente mirati: un regista e un attaccante capace di riempire l’area di rigore avversaria. Il centrocampista azzurro è un classe 1998, cresciuto nel Milan ma esploso nel Sassuolo che adesso vuole monetizzarlo bene. I bianconeri proveranno ad accontentare le pretese dei neroverdi con proposta economica e formula, l’intento è farlo arrivare insieme agli altri nazionali che sono attesi a Torino per lunedì prossimo. C’è tempo fino al week end, insomma, per giungere alla fumata bianca: nonostante la distanza tra richiesta e offerta continua a filtrare ottimismo.

USCITE

—

Pjaca ha già cominciato la sua nuova avventura al Torino: prestito con diritto di riscatto. Di Pardo è stato presentato dal Vicenza, che lo ha corteggiato a lungo. Restano in uscita Frabotta e Demiral: il primo è in chiusura con l’Hellas Verona; per il secondo resta buona l’ipotesi Atalanta, che prima deve cedere Romero (al Tottenham di Paratici). Al momento più difficile (non impossibile) l’uscita di Ramsey, da qualche giorno al lavoro alla Continassa e convinto di potersi ritagliare uno spazio nella nuova Juve di Allegri. La sua cessione aprirebbe un varco per Pjanic, che per adesso attende speranzoso una chiamata da Torino.