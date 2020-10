ROMA – Il Paris Saint-Germain ormai ha ripreso la marcia inarrestabile delle ultima stagioni: il 6-1 sull’Angers nell’anticipo della sesta giornata di Ligue 1 rappresenta la quarta vittoria consecutiva per i vice campioni d’Europa. Al 7′ apre le marcature una prodezza di Alessandro Florenzi, che controlla in area e con un destro a scendere manda la palla all’incrocio di sinistra. Al 36′ il raddoppio con Neymar su preciso assist di Mbappe. L’attaccante brasiliano di ripete al 3′ della ripresa per il 3-0, Traore al 7′ accorcia le distanze per gli ospiti, ma è il gol dell’illusione. Cinque minuti Draxler porta a quattro le reti dei parigini. Quindi Gueye al 26′ e Mbappe al 39′ fissano il punteggio sul 6-1. In classifica PSG al secondo posto a quota 12.

RISULTATI 6^ GIORNATA

VENERDI’

Psg – Angers 4-1

SABATO

Lens – St.Etienne ore 17

Nizza – Nantes ore 21

DOMENICA

Montpellier – Nimes ore 13

Bordeaux – Dijon ore 15

Brest – Monaco “

Metz – Lorient “

Strasburgo – Lille “

Rennes – Reims ore 17

Lione – Marsiglia ore 21

CLASSIFICA: Rennes 13 punti; Psg 12; Lille 11; Lens, Monaco, Montpellier, St.Etienne 10; Angers 9; Marsiglia 8; Nizza 7; Bordeaux, Brest, Lione 6; Nantes, Nimes 5; Lorient, Metz 4; Strasburgo 3; Dijon, Reims 1.



Fonte www.repubblica.it

