PARIGI – Il Paris Saint Germain passa sul campo del Nimes 4-0 e almeno per una notte, anche se in compagnia del Rennes, riassapora la testa della Ligue 1. Senza Verratti e con Paredes costretto a uscire dopo 11 minuti, la squadra di Tuchel vede la gara mettersi in discesa al 12′, con l’espulsione di Landre fra i padroni di casa per un’entrata durissima a gamba tesa su Rafinha. Proprio l’ex Barcellona, al 32′, verticalizza per Mbappè, che porta i suoi in vantaggio dopo ave eluso l’uscita del portiere. Il Psg, con Kean titolare al centro dell’attacco, dilaga nel finale: al 77′ Florenzi trova il suo secondo gol con i francesi appoggiando di testa da due passi sulla sponda di Sarabia, che sei minuti dopo mette Mbappè davanti alla porta per il 3-0 e poi firma personalmente il poker a due minuti dalla fine.

RISULTATI 7^ GIORNATA

VENERDI’

Dijon – Rennes 1-1

Nimes – Psg 0-4

SABATO

Reims – Lorient ore 17

Marsiglia – Bordeaux ore 21

DOMENICA

Strasburgo – Lione ore 13

Angers – Metz ore 15

Monaco – Montpellier “

Nantes – Brest “

St.Etienne – Nizza ore 17

Lille – Lens ore 21

CLASSIFICA: Psg, Rennes 15 punti; Lille 14; Lens 13; Monaco, Montpellier, Nizza, St.Etienne 10; Brest, Bordeaux, Marsiglia, Angers 9; Nimes 8; Lione, Metz 7; Nantes 5; Lorient 4; Strasburgo 3; Reims, Dijon 2.

