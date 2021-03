A sorpresa, la Francia perde per 1-0 contro la Danimarca nella prima partita del suo Europeo. Un successo inaspettato, quello della nazionale scandinava, e forse il pari sarebbe stato più giusto: ai danesi, però, il merito di averci creduto fino in fondo e di aver sfruttato le lacune della difesa transalpina. Sempre nello stesso girone (il C), facile vittoria della Russia sull’Islanda per 4-1. Un gol di Ndoye al 78’ permette alla Svizzera di battere l’Inghilterra ed esordire con una vittoria nell’Europeo di Ungheria e Slovenia. A Koper (Capodistria), i ragazzi di Lustrinelli giocano meglio degli inglesi e, per le occasioni create, legittimano i tre punti. Un successo pesante, perché arrivato in un gruppo di sole “grandi”: oltre alle due, infatti, nel girone D ci sono anche Portogallo e Croazia. È invece un k.o. che fa male ai Tre Leoni di Boothroyd, troppo prevedibili nella manovra e mai davvero pericolosi. Vince anche il Portogallo, sempre per 1-0 contro la Croazia: decisivo, con l’assist della vittoria, il “monzese” Mota Carvalho.

