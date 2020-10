MILANO – “Con il Monza puntiamo alla Serie A e i tifosi devono ringraziare Silvio Berlusconi per questo: ci ha messo a disposizione il budget necessario per allestire una squadra che deve competere per conquistare la massima serie“. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, intervenendo a SportLab, la maratona digitale organizzata da Tuttosport e Corriere dello Sport-Stadio per celebrare i 75 anni di Tuttosport e Stadio. Sull’ottimo momento del Milan, società in cui ha ricoperto la medesima carica per 31 anni, ha aggiunto: “ Io sono un tifoso rossonero e non mi perdo una partita, sogno Advertisements Pioli perché ha trovato la formula giusta, ha messo i giocatori nelle loro posizione naturale permettendo a ciascuno di rendere al massimo delle potenzialità “. “Ibra al Monza? E’ vero che il budget era importante, ma lui non poteva rientrare“.

