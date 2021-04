Prima uscita pubblica di Adriano Galliani dopo il ricovero in ospedale per la positività al Covid-19. L’amministratore delegato del Monza si è presentato a Monzello per sostenere la squadra, incontrando anche una delegazione di tifosi con cui si è intrattenuto per analizzare il momento dei brianzoli. “Cinque giornate fa il Monza era secondo col 70% delle gare disputate, non si può passare da due a un punto di media – ha detto l’ex presidente della Lega Calcio ai tifosi biancorossi – Abbiamo speso una montagna di soldi, bisogna ringraziare sempre Silvio Berlusconi”.

