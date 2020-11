TORINO – Anche Filippo Ganna è risultato positivo al Coronavirus: lo ha comunicato la Federazione Ciclistica Italiana. Il velocista piemontese della Ineos Grenadiers era impegnato in questi giorni con la nazionale italiana a Montichiari in preparazione degli Europei su pista in Bulgaria. Ganna “sta bene ed è in isolamento presso il proprio domicilio“, fa sapere la federciclismo.

Ganna, malessere e poi il tampone

Ganna era giunto in ritiro Advertisements leggero malessere. In via precauzionale è rimasto per tutta la giornata di mercoledì in isolamento nella sua stanza e nella giornata di oggi è stato sottoposto a tampone, che ha dato esito positivo. La Federciclismo fa sapere che tutti gli atleti presenti a Montichiari alloggiano in camere singole e che i tamponi effettuati agli altri componenti della nazionale sono negativi. Ulteriori controlli saranno svolti nei prossimi giorni, fino alla vigilia della partenza per gli Europei, domenica prossima.

Advertisements

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram