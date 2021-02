Nibali: “Ganna impressionante”

Buona prestazione anche di Vincenzo Nibali che ha chiuso la sua crono al 18/o posto, a 53″32 da Ganna. “È stato un buon debutto – ha dichiarato il ciclista siciliano- sono felice per le sensazioni in gara. L’Etoile de Bessèges, che ho affrontato per la prima volta, è stato un utile banco di prova per lavorare sul ritmo gara e, perché no, anche per valutare la condizione di alcuni avversari. Ho avuto conferma che l’approccio invernale alla stagione è corretto. Stiamo andando nella direzione giusta, quella che cercavo nella prima parte della stagione. Anche nella cronometro di oggi la sensazione è stata positiva. Un percorso breve, con molto vento e una salita nel finale. Prova non facile, complimenti a Ganna, è stato impressionante. In generale sono soddisfatto e penso che lo stesso valga per la squadra. C’è una bella atmosfera nel team, abbiamo lavorato bene e, come me, ho visto i compagni sulla strada giusta”,