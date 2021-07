Sam Bird su Jaguar ha vinto la seconda gara di New York per il Mondiale di Formula E 2021: il britannico, partito dalla pole, ha fatto gara in testa senza grossi patemi. Sul podio Nick Cassidy (Virgin) e il campione 2020, Antonio Felix da Costa (DS-Techeetah). Fuori dal podio e addirittura dalla zona punti Mitch Evans, secondo fino a 2 minuti dalla fine e poi 13° per un problema alla posteriore sinistra e per l’esaurimento dell’energia. Fuori dai punti anche l’italo-svizzero Edoardo Mortara, ora non più leader del Mondiale.

il via della gara-2 di formula e

—

Subito un problema al via per la DS di Jean-Eric Vergne, con la Safety Car Mini SE in pista dopo un minuto di gara a “frenare” il tentativo di fuga di Bird, mentre andava k.o. l’Audi di René Rast e veniva comminato un drive through a Blomqvist per eccesso di energia utilizzata. Un tamponamento dopo un tentativo di sorpasso aveva compromesso quasi subito l’E-Prix di Mortara, ma per l’ex leader del campionato alla fine è stato un passo falso non irrimediabile visto che i vari Frijns, Vergne e Rast hanno raccolto pochissimo e la testa della classifica — ora occupata dallo stesso Bird — non è lontanissima. Prossimo appuntamento della Formula E sarà il doppio E-Prix di Londra in programma il 24 e 25 luglio, prima della chiusura del Mondiale 2021 a Berlino con altre due gare il 14 e 15 agosto.